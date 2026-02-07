У Києві світло подають лише на 1,5—2 години через дефіцит електроенергії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Наразі мешканці Києва отримують електроенергію лише на короткий час — приблизно на 1,5—2 години.

Про це повідомило Міненерго після засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та на Київщині.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти в кількох регіонах. Через це енергетики були змушені зменшити навантаження на атомні електростанції. У більшості областей діють аварійні відключення.

У штабі зазначили, що втрата потужностей внаслідок нічного обстрілу створила значний дефіцит електроенергії, який складно швидко компенсувати. Тому найближчі дні в енергосистемі залишатимуться важкими.

Енергетики намагаються збалансувати систему, а міська влада розгортає додаткові пункти незламності в кожному районі.

На пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути людям світло й тепло.