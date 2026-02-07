Українські війська атакували нафтобазу, пункти управління БпЛА та військові об’єкти в РФ і на окупованих територіях

Новини

Генштаб ЗСУ/Facebook

Підрозділи українських військ упродовж 6 лютого та в ніч проти 7 лютого завдали ударів по низці військових об’єктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За попередніми даними, під атаку потрапила нафтобаза «Балашово» в Саратовській області Росії. Наслідки удару уточнюють.

На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксували удари по пункту управління безпілотниками поблизу Рівнопілля, а також по місцю скупчення російських військових у районі Дорожнянки.

У Донецькій області на окупованій території зафіксували влучання по розташуванню ремонтного підрозділу російських військ поблизу населеного пункту Ялта. Також напередодні ударів завдали по пункту управління БпЛА в районі Миколаївки та по реактивній системі залпового вогню поблизу Полтавки.

Крім того, у Бєлгородській області Росії в районі Дронівки зафіксували атаку по місцю скупчення живої сили противника.

У Генштабі зазначили, що втрати російської сторони та масштаби збитків ще з’ясовують.