«Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд між Харковом і Сумами

Новини

«Укрзалізниця» запустила додатковий щоденний поїзд №213/214 між Харковом і Сумами. Він почне курсувати у суботу, 7 лютого.

Про це компанія повідомила у Телеграмі.

Там пояснили, що новий рейс має покращити транспортне сполучення між регіонами, зробити поїздки більш передбачуваними та забезпечити зручні пересадки на поїзди по Україні й за кордон.

Поїзд вирушатиме з Харкова о 09:00 і прибуватиме до Сум о 12:17. Із Сум він відправлятиметься о 12:56 і повертатиметься до Харкова о 16:01. На маршруті передбачені зупинки в Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці-Смородиному.

У складі поїзда — купейні та плацкартні вагони з місцями для сидіння. В «Укрзалізниці» уточнили, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні — біля проходу.

У Харкові пасажири зможуть пересідати на поїзди до Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Ворохти, Івано-Франківська, Чернівців, а також на міжнародні рейси до Хелма та Перемишля.