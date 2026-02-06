CNN: Трамп пообіцяв гроші на тунель у Нью-Йорку в обмін на перейменування вокзалу та аеропорту на свою честь

Новини

Президент США Дональд Трамп запропонував сенатору Чаку Шумеру розблокувати фінансування великого інфраструктурного проєкту в Нью-Йорку в обмін на перейменування двох обʼєктів на свою честь. Ідеться про вокзал Penn Station у Нью-Йорку та аеропорт Dulles у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Шумер відкинув цю пропозицію і сказав, що не має повноважень ухвалювати такі рішення.

Після цього Трамп продовжив блокувати понад $16 мільярдів федерального фінансування для Gateway — проєкту нового залізничного тунелю між Нью-Йорком і Нью-Джерсі під річкою Гудзон. Обидва штати подали до суду на адміністрацію Трампа і заявили, що замороження коштів є незаконним.

Проєкт Gateway запустили ще до повернення Трампа до Білого дому. Федеральний уряд мав покрити значну частину його вартості. Утім, наприкінці минулого року Трамп зупинив фінансування. Демократи в Нью-Йорку та Нью-Джерсі вважають це політичним рішенням.

Комісія, яка відповідає за будівництво тунелю, попередила, що без грошей роботи можуть зупинити вже найближчим часом, а майже тисячу працівників — звільнити.