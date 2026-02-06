Стефанчук: Норму про дозвіл на шлюб із 14 років вилучили з проєкту Цивільного кодексу

Новини

r_stefanchuk / X

Норму, яка дозволяє шлюб із 14 років у певних випадках, вирішили вилучити з проєкту оновленого Цивільного кодексу через критику суспільства.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, у запропонованому проєкті не йшлося про зниження шлюбного віку до 14 років. Малася на увазі можливість дозволити шлюб із 14 років виключно за рішенням суду в разі вагітності або народження дитини.

«Щодо цієї норми — вона точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб з 14 років. Вона є захисною — щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень», — додав Стефанчук.

Він наголосив, що для шлюбу з 14 років потрібні дві умови: факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років (або її вагітність), та наявність рішення суду.

«Саме це, на думку авторів проєкту, мало б забезпечити те, що у світі називають урахуванням НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері. Юридичні аргументи тут — однозначні», — наголосив голова Верховної Ради.

Втім, через неоднозначну реакцію суспільства робоча група, що готує оновлення Цивільного кодексу, вирішила вилучити цю норму із законопроєкту та залишити правила, які діють зараз.

Що передувало

22 січня в Раді зареєстрували нову редакцію Цивільного кодексу України. Правозахисні організації розкритикували його, адже проєкт містив норми, які «суперечать європейським стандартам».

Найбільше занепокоєння викликали положення, які унеможливлюють визнання судом факту існування сімейних відносин між людьми однієї статі.

Також проєкт передбачає, що всі шлюби, укладені людьми, які змінили стать, автоматично стають недійсними.

«Це не просто стагнація у сфері прав людини чи відсутність прогресу на євроінтеграційному шляху, а фактичний відкат у правовій площині, який викликає серйозне занепокоєння щодо руху України за так званим «грузинським сценарієм» — декларування європейського курсу при одночасному ухваленні законодавства, що суперечить цінностям та праву ЄС», — наголосили в спільній заяві низка громадських організацій.

Вони звернулися до голови парламенту і народних депутатів із закликом доопрацювати новий Цивільний кодекс.