В Одесі вибухнуло авто — загинув 21-річний чоловік. СБУ розслідує теракт

Зранку 6 лютого в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль «тойота». Його 21-річний власник загинув на місці.

Про це повідомила поліція Одещини.

Служба безпеки України кваліфікувала інцидент як терористичний акт і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

СБУ та Нацполіція встановлюють обставини вибуху та причетних до його вчинення.

Одеське медіа «Думська» з посиланням на джерела пише, що загиблий — військовий. Для підриву його автівки використали вибухівку, яку активували дистанційно.