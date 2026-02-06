В Одесі вибухнуло авто — загинув 21-річний чоловік. СБУ розслідує теракт
- Світлана Кравченко
Зранку 6 лютого в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль «тойота». Його 21-річний власник загинув на місці.
Про це повідомила поліція Одещини.
Служба безпеки України кваліфікувала інцидент як терористичний акт і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.
СБУ та Нацполіція встановлюють обставини вибуху та причетних до його вчинення.
Одеське медіа «Думська» з посиланням на джерела пише, що загиблий — військовий. Для підриву його автівки використали вибухівку, яку активували дистанційно.
- 4 січня у Києві стався подібний випадок — в Оболонському районі вибухнув позашляховик, унаслідок чого поранень зазнав військовослужбовець.