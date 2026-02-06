Росіяни атакували Україну 328 дронами та 7 ракетами. Скільки цілей збила ППО та що відомо про наслідки

Новини

У ніч проти 6 лютого росіяни атакували Україну 328 дронами та 7 ракетами — серед них два «Кинджали» і пʼять ракет Х-59/69.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Атакували безпілотники типу Shahed (200 одиниць), «Гербера», «Італмас» та інших типів. Вони летіли з території Росії — Курську, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. А також із тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

ППО знешкодила 297 БпЛА. В результаті активної протидії Сил оборони російські ракети не досягли цілей. Зафіксовані влучання 22 дронів у 14 місцях, а також падіння уламків у двох місцях.

У Запоріжжі одна людина постраждала від російських атак. Також армія РФ атакувала в місті притулок — 8 тварин загинули, понад 20 отримали поранення, повідомила секретарка Запорізької МВА Регіна Харченко. В області у Вільнянську від удару дроном загинуло подружжя.

На Дніпропетровщині через російську атаку загинув чоловік, ще 4 людини постраждали. Зруйновані два приватних будинки, ще 6 — пошкоджені, повідомили в ОВА.

У Херсоні росіяни скинули боєприпас з дрона на 39-річного чоловіка. Попередньо, у нього вибухова травма, медики надають допомогу, розповіли в ОВА.