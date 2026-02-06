Міжнародні резерви України зросли до рекордних $57,7 мільярда

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року зросли до $57,7 мільярда — це новий історичний максимум. За січень вони збільшилися приблизно на $357,8 мільйона.

Про це повідомив Національний банк.

Головна причина зростання — кошти від міжнародних партнерів. На рахунки уряду через Світовий банк надійшло понад $3,1 млрд. Частину цих грошей використали на виплати за державним боргом і платежі Міжнародному валютному фонду (МВФ).

За січень Україна сплатила $310,7 млн за обслуговування та погашення державного боргу, у тому числі $233,9 млн за облігації зовнішньої державної позики та $76,8 млн іншим кредиторам. Крім того, країна переказала МВФ $171,6 млн окремо.

Чистий продаж валюти Нацбанком у січні становив $3,73 млрд — це на 20,7% менше, ніж у грудні 2025 року. Ще $1,45 млрд додала до резервів переоцінка фінансових інструментів через зміну курсу валют і вартості активів.

НБУ зазначає, що нинішній обсяг резервів достатній, щоб покрити приблизно шість місяців майбутнього імпорту — це показник, який вважається безпечним для економіки.