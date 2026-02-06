У Москві скоїли замах на першого заступника голови ГРУ, він у лікарні

Новини

У Москві невідомий скоїв замах на першого заступника голови Головного розвідувального управління (ГРУ) Володимира Алєксєєва.

Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на Слідчий комітет РФ.

У російського генерал-лейтенанта вистрілили кілька разів у багатоповерхівці, нападник втік. Сам Алєксєєв у лікарні.

Як пише ГУР, Алєксєєв — уродженець України, посаду першого заступника голови ГРУ обіймає з 2011 року. Він відповідає за розвідку та підготовку даних для ударів по Україні, зокрема по цивільних обʼєктах, а також за створення так званої Херсонської народної республіки.

У минулому він керував розвідкою російських військ у Сирії — дії цієї групи призвели до масової загибелі мирного населення. У 2017 році був нагороджений званням «Герой Росії». Також його вважають причетним до втручання в президентські вибори США 2016 року, зокрема до кібератак і кампаній з дискредитації виборчої системи, через що перебуває під санкціями США.