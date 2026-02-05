В «Укрзалізниці» планують зміни: динамічні ціни на квитки преміум-класу і нові умови повернення

Новини

«Укрзалізниця» і Міністерство розвитку громад та територій підготували проєкт змін до правил і тарифів на пасажирські перевезення. Вони передбачають динамічні цін на квитки у вагони преміум-класу, а також нові умови повернення коштів за квитки.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Динамічні ціни

Вартість квитка у вагони класу СВ (люкс) і першого класу «Інтерсіті» залежатиме від періоду року, дня тижня, дати покупки та, в перспективі після відповідних ІТ допрацювань, від рівня заповненості поїзда. Наприклад, що менше днів залишилось до відправлення і що менше вільних місць, то дорожчим буде квиток. «Укрзалізниця» аргументує тим, що аналогічний підхід використовують більшість європейських залізничних компаній, а також авіаперевізники.

Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також другого класу «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні не зміниться.

Зростання цін на міжнародні поїзди

Планують підвищити тарифи на проїзд у вагонах люкс міжнародних поїздів. Ціна в цих вагонах з квітня збільшиться орієнтовно на 20%. Саме ці місця викуповують найшвидше і на них є підвищений попит. В інших вагонах міжнародних поїздів ціни на проїзд не зміняться.

Оновлення правил повернення квитків

За статистикою, майже 70% повернень квитків стаються за чотири дні до відправлення поїзда. При цьому значну частину таких квитків повторно не продають, особливо в разі пізнього повернення. Це створює ситуацію, коли квитки на поїзд спочатку неможливо купити, а потім він їде напівпорожнім.

Тому «Укрзалізниця» і Мінрозвитку пропонують запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Що раніше здали квиток, то більше грошей повернуть.

Передбачено такі умови:

якщо повернути квиток за 15—20 діб до відправлення поїзда — кошти повертаються повністю;

за 10—14 діб — повертається 90% вартості квитка;

за 5—9 діб — 75% вартості;

від 1 до 4 діб — 50% вартості;

менше ніж за 24 години до відправлення — повертається в середньому 30% вартості проїзду (так відбувається і зараз).

Зміни умов повернення коштів стосуються всіх квитків у всіх вагонах.

Водночас Мінрозвитку передбачило можливість, що ці зміни не застосовуватимуться до військових та соціально вразливих груп пасажирів, зокрема людей з інвалідністю, а також не стосуватимуться поїздів до прифронтових територій.