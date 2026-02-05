США і Росія відновлять військовий діалог на високому рівні вперше за пʼять років

Новини

Представники США та Росії домовилися про відновлення військового діалогу на високому рівні — вперше з 2021 року.

Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США.

Про це сторони домовились під час переговорів в Абу-Дабі 4 лютого між американським генералом Алексусом Гринкевичем та військовими посадовцями Росії та України.

У США назвали цей крок «важливим фактором глобальної стабільності та миру», а його метою — «уникнення прорахунків й ескалації з будь-якої сторони».

Також там зазначили, що цей канал забезпечить постійний контакт між військовими, оскільки сторони продовжують працювати над досягненням тривалого миру.