Трамп наказав вивести 700 міграційних агентів з Міннеаполісу

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп наказав вивести 700 агентів Імміграційної та митної служба (ICE), які брали участь у заходах щодо іммігрантів у штаті Міннесота.

Про це пише New York Times.

Прикордонний цар Білого дому Том Гоман заявив, що в штаті залишиться близько 2 000 офіцерів та агентів.

Посадовці штату та місцевих органів влади заявили, що скорочення чисельності офіцерів було бажаним, але недостатнім. Мер Міннеаполісу, демократ Джейкоб Фрей назвав скорочення кількості офіцерів «кроком у правильному напрямку», але, на його думку, 2 000 федеральних офіцерів у регіоні все ще «не є деескалацією».

Цю заяву підтримав губернатор Міннесоти, демократ Тім Волз.

«Сьогоднішня заява — це крок у правильному напрямку, але нам потрібне швидше та масштабніше скорочення військ, проведення державних розслідувань убивств Алекса Претті та Рене Гуд, а також припинення цієї кампанії відплати», — сказав він.