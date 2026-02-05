Трамп наказав вивести 700 міграційних агентів з Міннеаполісу
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп наказав вивести 700 агентів Імміграційної та митної служба (ICE), які брали участь у заходах щодо іммігрантів у штаті Міннесота.
Про це пише New York Times.
Прикордонний цар Білого дому Том Гоман заявив, що в штаті залишиться близько 2 000 офіцерів та агентів.
Посадовці штату та місцевих органів влади заявили, що скорочення чисельності офіцерів було бажаним, але недостатнім. Мер Міннеаполісу, демократ Джейкоб Фрей назвав скорочення кількості офіцерів «кроком у правильному напрямку», але, на його думку, 2 000 федеральних офіцерів у регіоні все ще «не є деескалацією».
Цю заяву підтримав губернатор Міннесоти, демократ Тім Волз.
«Сьогоднішня заява — це крок у правильному напрямку, але нам потрібне швидше та масштабніше скорочення військ, проведення державних розслідувань убивств Алекса Претті та Рене Гуд, а також припинення цієї кампанії відплати», — сказав він.
- Адміністрація Трампа з грудня спрямувала до штату Міннесота тисячі федеральних агентів. У Імміграційній та митній службі США назвали це найбільшою операцією в історії відомства. Водночас дії агентів розкритикували за надмірну жорсткість проти мітингувальників, які виступали проти міграційної політики Трампа.
- Масові протести проти ICE особливо посилились після вбивства спершу поетеси Рене Гуд, а потім медпрацівника Алекса Претті. Обоє мали американське громадянство.