Росіяни атакували Україну двома ракетами та 183 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч на 5 лютого Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, а також 183 ударними БпЛА.

Про це пишуть Повітряні сили ЗС України.

Летіли дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Донецьк (тимчасово окупована територія України), близько 110 дронів — «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 156 ворожих БпЛА.

Військові зафіксували влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Зокрема, у Києві через атаку російських дронів постраждали дві людини у Солом’янському районі, повідомив мер Віталій Кличко. Також уламки впали біля торговельного центру, пошкодили житлові будинки та дитячий садок.

У Шевченківському районі уламки впали на дах офісної будівлі. У Дарницькому районі уламки впали біля кафе, розташованого в житловому будинку. Будівлю атака не пошкодила. В Оболонському районі на стоянці горіли автомобілі.