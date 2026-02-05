Reuters: Радник Макрона таємно їздив до Москви та говорив з помічником Путіна

Новини

ludovic MARIN / AFP

Головний дипломатичний радник президента Франції Емманюеля Макрона Емманюель Бонн на початку лютого відвідав Москву і провів переговори з російським помічником Путіна Юрієм Ушаковим.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За їхніми словами, зустріч відбулася 2 лютого і стосувалася ключових питань, передусім війни проти України. Європейські союзники були поінформовані про ці контакти.

В адміністрації Макрона прямо не підтвердили та не заперечили переговори, але заявили, що обговорення на технічному рівні тривають у повній прозорості та погоджені з президентом Володимиром Зеленським і європейськими партнерами.

Ушаков був постійним представником Росії при Організації з безпеки та співробітництва в Європі в 1996—1998 роках, а з 1998 до 2008 року — послом у США. У 2008—2012 роках він обіймав посаду заступника голови апарату російського уряду, а з 2012 року — помічник Путіна із зовнішньої політики. Він брав участь у переговорах з Україною у 2022 році в Стамбулі.

У грудні французький президент також заявляв, що розмова з Путіним у майбутньому може бути корисною, якщо вона відбуватиметься разом з Україною і союзниками. Вже 3 лютого Макрон казав, що відновлення діалогу з Путіним готують, хоча Москва поки не демонструє реальної готовності до мирних переговорів.