Генштаб: Росіяни втратили на фронті понад 700 військових та 60 артилерійських систем

Getty Images / «Бабель»

Росіяни втратили за добу на війні Росії проти України близько 770 військових та десятки одиниць техніки.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, армія РФ втратила 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 351 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 200 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 000 тисяч українських військових.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2025 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. До того ж в таких населених пунктах проживає менше ніж половина населення Росії.