Посли Євросоюзу узгодили деталі кредиту Україні на €90 млрд. Наступний крок за Європарламентом

Новини

Reuters / «Бабель»

Посли Європейського Союзу узгодили деталі кредиту Україні на €90 мільярдів. Це ініціатива, яку в грудні ухвалилила Європейська рада замість репараційного кредиту за рахунок «заморожених» російських активів.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Гроші з кредиту розподілять наступним чином:

€30 мільярдів підуть на макрофінансову допомогу Україні.

€60 мільярдів використають, щоб Україна інвестувала в оборонно-промислові потужності та закупівлю військового обладнання. Його закупатимуть у компаній країн Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі .

Кредит фінансуватиметься за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу, його забезпечуватиме бюджет Євросоюзу. Україна має почати гасити його лише після того, як Росія сплатить воєнні репарації Україні.

Тепер план має підтримати Європейський парламент. Рада ЄС прагне швидко досягти угоди з ним, щоб дозволити виплатити перший платіж у квітні.