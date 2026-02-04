Нардепу Гуньку оголосили нову підозру — у привласненні землі Нацакадемії аграрних наук

Новини

Facebook / Анатолій Гунько

СБУ та НАБУ повідомили про нову підозру чинному народному депутату. За версією слідства, він організував схему привласнення земель Національної академії аграрних наук на понад 30 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Імені депутата не вказують, але джерела «Бабеля» в правоохоронних органах кажуть, що мова про представника групи «Відновлення України» Анатолія Гунька.

Правоохоронці кажуть, що у 2021—2023 роках нардеп разом зі спільниками використовував державні сільгоспземлі, щоб вирощувати зерно і продавати урожай через пов’язані компанії. Йдеться про понад 2,5 тисячі тонн продукції. Щоб приховати схему, фігуранти не вказували реальну кількість зібраного врожаю в документах.

У справі також фігурують депутат Київської облради, двоє керівників держпідприємств та довірена особа нардепа. Усім повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.