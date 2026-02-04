Новини

Facebook / Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus

В Іспанії лікарі провели першу у світі трансплантацію обличчя з використанням тканин донора після евтаназії. Операцію виконали в клініці Валь-д’Еброн у Барселоні.

Про це повідомляє Euronews.

Пацієнтці пересадили частину обличчя після того, як через важку інфекцію в неї розвинувся сильний некроз тканин. Це порушило її дихання, харчування та мовлення. Трансплантація дала змогу розпочати поступове відновлення.

Донорка заздалегідь і чітко висловила бажання пожертвувати свої органи та тканини після евтаназії. Завдяки цьому медики змогли детально спланувати операцію, зокрема точно підготувати та адаптувати тканини обличчя.

Операцію очолив керівник відділення пластичної хірургії та опіків клініки Жоан Пере Баррет. До процедури залучили близько ста спеціалістів — хірургів, анестезіологів, медсестер, мікрохірургів, імунологів і психологів.

Клініка Валь-д’Еброн уже має унікальний досвід у цій сфері: саме тут у 2010 році провели першу у світі повну трансплантацію обличчя. З того часу лікарі клініки виконали кілька подібних операцій, що дозволило медзакладу закріпити за собою міжнародне лідерство у галузі.