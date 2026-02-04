Україна отримала першу у 2026 році партію скрапленого газу від США
- Анастасія Зайкова
Україна отримала першу у 2026 році партію американського скрапленого газу — майже 100 мільйонів кубометрів.
Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.
Поставку організували у партнерстві з польським державним концерном ORLEN. Наприкінці січня газ доставили на термінал у польському Свіноуйсьце, після чого він уже надійшов до української газотранспортної системи.
Ці додаткові обсяги особливо важливі в період сильних морозів і на тлі російських атак на газову та енергетичну інфраструктуру. Для розуміння: такого обсягу вистачає приблизно на місяць зимового споживання для близько 700 тисяч родин.
Загалом у 2026 році Україна планує імпортувати зі США до 1 мільярда кубометрів скрапленого газу. Наступні партії вже законтрактовані — їх очікують у лютому та березні.
У 2025 році Група Нафтогаз імпортувала 5,7 мільярда кубометрів газу, щоб забезпечити проходження опалювального сезону в Україні, повідомляла премʼєрка Юлія Свириденко.
- Енергетичний холдинг ДТЕК уклав контракт з американською компанією Venture Global на імпорт скрапленого природного газу ще у червні 2024 року. Хоча Європа вже була найбільшим імпортером американського СПГ, Україна ніколи раніше не купувала його напряму.