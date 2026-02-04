Україна отримала першу у 2026 році партію скрапленого газу від США

Новини

Україна отримала першу у 2026 році партію американського скрапленого газу — майже 100 мільйонів кубометрів.

Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Поставку організували у партнерстві з польським державним концерном ORLEN. Наприкінці січня газ доставили на термінал у польському Свіноуйсьце, після чого він уже надійшов до української газотранспортної системи.

Ці додаткові обсяги особливо важливі в період сильних морозів і на тлі російських атак на газову та енергетичну інфраструктуру. Для розуміння: такого обсягу вистачає приблизно на місяць зимового споживання для близько 700 тисяч родин.

Загалом у 2026 році Україна планує імпортувати зі США до 1 мільярда кубометрів скрапленого газу. Наступні партії вже законтрактовані — їх очікують у лютому та березні.

У 2025 році Група Нафтогаз імпортувала 5,7 мільярда кубометрів газу, щоб забезпечити проходження опалювального сезону в Україні, повідомляла премʼєрка Юлія Свириденко.