Росіяни атакували Україну 105 дронами. Скільки збила ППО

Новини

У ніч на 4 лютого росіяни атакували Україну 105 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з Росії — Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донецька та Чауди (Крим). Близько 70 із них були «шахедами».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 88 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Зокрема, на Харківщині від російських атак у селі Липчанівка поранення отримала 72-річна жінка, розповіла обласна прокуратура.

В Одесі під час нічної атаки росіян травмувалася одна людина. Пошкоджені 20 будинків, дитячі садки та школа, повідомили в ДСНС.

На Дніпропетровщині дві людини загинуло від російських атак, ще двоє громадян постраждали. Пошкоджена інфраструктура, заявили в ОВА.