Іспанія хоче заборонити соцмережі для дітей до 16 років

Getty Images / «Бабель»

Уряд Іспанії хоче заборонити доступ до соціальних мереж неповнолітнім до 16 років і змусити платформи перевіряти вік користувачів.

Про це заявив прем’єр-міністр Педро Санчес, передає Reuters.

За словами Санчеса, діти сьогодні опиняються в цифровому середовищі, де їх ніхто не захищає. Він назвав соцмережі «цифровим Диким Заходом» і заявив, що держава більше не готова миритися з поширенням мови ненависті, порнографії та дезінформації, які шкодять підліткам.

Наступного тижня іспанський уряд планує подати новий законопроєкт, який зробить соціальні мережі відповідальними за незаконний контент. Документ також передбачає кримінальну відповідальність за маніпуляцію алгоритмами та поширення заборонених матеріалів.

Крім того, прокуратура розгляне можливі порушення з боку Grok, TikTok та Instagram та дозволить перевіряти роботу цих сервісів.