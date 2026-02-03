Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Армія Росії 3 лютого вдарила дроном по багатоповерхівці в Харкові, там спалахнула пожежа.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Вогонь охопив будинок з 2 по 5 поверх. Рятувальники зараз гасять пожежу.
Станом на 17:00 через атаку постраждали семеро людей: пʼять жінок і двоє чоловіків — усі в стані середньої тяжкості, у них вибухові поранення.
Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.
- У Харкові сьогодні оголосили режим надзвичайної ситуаії через нічну атаку по енергетиці. У місті без тепла залишились 929 обʼєктів, з них 853 — житлові будинки.