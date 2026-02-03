Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі

Новини

Армія Росії 3 лютого вдарила дроном по багатоповерхівці в Харкові, там спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Вогонь охопив будинок з 2 по 5 поверх. Рятувальники зараз гасять пожежу.

Станом на 17:00 через атаку постраждали семеро людей: пʼять жінок і двоє чоловіків — усі в стані середньої тяжкості, у них вибухові поранення.

Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.