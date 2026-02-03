Швеція та Данія разом замовлять Україні ППО на €246 мільйонів

Новини

Швеція та Данія разом замовлять для України засоби протиповітряної оборони на суму 2,6 мільярда шведських крон (€246 млн).

Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT.

Швеція на цей пакет виділить 2,1 мільярда шведських крон (близько €200 мільйонів), а Данія — 500 мільйонів шведських крон (€45 мільйонів).

Ці гроші підуть на системи Tridon Mk2. Це зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, призначені для боротьби з дронами, гелікоптерами, літаками, крилатими ракетами та легкою бронетехнікою.

Система використовує автоматичну гармату калібру 40 мм та встановлюється на колісну платформу (вантажівку), тому швидко переміщується.

Вона може працювати автономно або як частина системи ППО, оснащена сучасними радарами й оптикою для виявлення та супроводу цілей.

Tridon Mk2 особливо ефективна проти масованих атак безпілотників, бо має відносно дешеві боєприпаси у порівнянні з ракетними системами.