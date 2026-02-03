Росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами. Що відомо про наслідки

Новини

У ніч проти 3 лютого росіяни масовано атакували Київ, Суми, Харків та інші міста й області України.

Про це стало відомо з повідомлень ДСНС, ДТЕК та місцевої влади.

У Києві від російської атаки постраждало 5 людей, руйнування зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах, повідомили в ДСНС.

Після нічної атаки без тепла залишилися Дарницький і Дніпровський райони. Загалом у місті 1 170 багатоповерхівок без опалення.

У Харкові двоє людей постраждали від російських обстрілів — 27-річний та 58-річний чоловіки. Ще двоє людей зазнали травм від атаки в області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Через атаки без світла залишилися вся Ізюмська та Балаклійська громади. У Харкові через масований обстріл та загрозу замерзання мереж влада злила теплоносій у 820 будинках.

У Сумах росіяни влучили по двох багатоквартирних будинках у Зарічному районі, без постраждалих, повідомив секретар МВА Артем Кобзар.

На Вінниччині російські удари пошкодили об’єкти критичної інфраструктури. Без світла залишилися 50 населених пунктів, розповіли в ОВА.

На Одещині Росія вдарила ракетами й дронами по півдню області, понад 50 тисяч людей залишилися без світла. Критичні об’єкти працюють на генераторах, повідомили в Одеській ОДА.