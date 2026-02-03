Росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами. Що відомо про наслідки
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
У ніч проти 3 лютого росіяни масовано атакували Київ, Суми, Харків та інші міста й області України.
Про це стало відомо з повідомлень ДСНС, ДТЕК та місцевої влади.
У Києві від російської атаки постраждало 5 людей, руйнування зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах, повідомили в ДСНС.
Після нічної атаки без тепла залишилися Дарницький і Дніпровський райони. Загалом у місті 1 170 багатоповерхівок без опалення.
У Харкові двоє людей постраждали від російських обстрілів — 27-річний та 58-річний чоловіки. Ще двоє людей зазнали травм від атаки в області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Через атаки без світла залишилися вся Ізюмська та Балаклійська громади. У Харкові через масований обстріл та загрозу замерзання мереж влада злила теплоносій у 820 будинках.
У Сумах росіяни влучили по двох багатоквартирних будинках у Зарічному районі, без постраждалих, повідомив секретар МВА Артем Кобзар.
На Вінниччині російські удари пошкодили об’єкти критичної інфраструктури. Без світла залишилися 50 населених пунктів, розповіли в ОВА.
На Одещині Росія вдарила ракетами й дронами по півдню області, понад 50 тисяч людей залишилися без світла. Критичні об’єкти працюють на генераторах, повідомили в Одеській ОДА.
- Також росіяни вчергове атакували теплоелектростанції ДТЕК, це вже дев’ята масована атака з жовтня минулого року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК атакували понад 220 разів.