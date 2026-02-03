Генштаб: за добу росіяни втратили на фронті понад 700 військових

Новини

За добу на війні Росії проти України армія РФ втратила 760 військових та десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Також росіяни втратили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи, один засіб ППО, 1 171 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 153 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. Притому в таких населених пунктах проживає менше ніж половина населення Росії.