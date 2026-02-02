Президент ФІФА виступив за повернення російських команд у футбольні турніри. В Асоціації футболу та МЗС України відповіли (доповнено)
- Світлана Кравченко
-
Mike Hewitt - FIFA / FIFA via Getty Images
Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно каже, що розгляне можливість скасувати заборону на участь російських команд у футбольних турнірах.
Про це він сказав в інтервʼю Sky News.
На думку Інфантіно, рішення про відсторонення росіян від змагань «нічого не дало» і «лише породило ще більше розчарування та ненависті». Тож Міжнародна федерація футболу зобовʼязана розглянути питання про скасування цієї заборони.
«Можливість для дівчат і хлопців із Росії грати у футбол в інших частинах Європи пішла б на користь», — вважає президент ФІФА.
Він також заявив, що загалом не проти змін правил, щоб жодній країні не забороняли грати у футбол «через дії її політичних лідерів».
У відповідь на це Українська асоціація футболу закликала ФІФА не змінювати позицію стосовно відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна проти України.
В УАФ вважають, що заборона грати росіянам у міжнародних турнірах є «ефективним методом тиску на агресора», а потенційне повернення будь-яких збірних РФ «ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань».
Також на цю заяву президента ФІФА зреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга:
«679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол — Росія вбила їх. І продовжує вбивати інших, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони, попри те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління вважатимуть це ганьбою, що нагадує Олімпіаду 1936 року», — написав він в Х.
- У 2022 році УЄФА та ФІФА вирішили відсторонити всі російські команди від участі в міжнародних змаганнях через вторгнення РФ в Україну. Заявку Росії на проведення Чемпіонатів Європи з футболу у 2028 та 2032 роках визнали неприйнятною.