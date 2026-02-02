Опитування: 52% українців категорично проти передачі Росії Донецької області в обмін на гарантії безпеки

Новини

52% українців категорично проти передачі Донецької області до Росії в обмін на гарантії безпеки, 40% готові пристати на таку умову, а 7% не змогли визначитися.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зокрема, 59% киян проти передачі Донеччини, а 31% готові погодитися. На заході України 57% — проти, а 38% — за. У центрі та на півночі (без Києва) 49% проти, а 42% готові прийняти таке рішення. На півдні 49% проти, а 44% — за. На сході 50% проти, а 39% готові погодитися.

Перспективи закінчення війни

Лише 20% українців очікують, що війна завершиться у найближчі тижні або в першій половині 2026 року. 18% прогнозують закінчення у другій половині 2026 року, 43% — у 2027 році або пізніше, а 19% не визначилися. У порівнянні з осінню 2025 року оптимізм щодо швидкого завершення війни зменшився: тоді на це сподівалися 33% респондентів, у грудні 2025 року — 26%.

Готовність терпіти війну

Попри складну ситуацію 65% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Лише 17% сподіваються на те, що війна закінчиться швидше. 5% респондентів відповіли, що не готові довго війну терпіти через проблеми зі світлом та теплом.

Серед причин, чому деякі не готові терпіти війну, 29% назвали загрозу життю та здоров’ю близьких, 17% — обстріли та руйнування, 17% — економічні проблеми, 15% — проблеми з електроенергією та опаленням, а 10% — психологічні труднощі.

Удари Росії по енергетиці та переселення

88% українців вважають, що Росія атакує енергетичну інфраструктуру, щоб залишити людей без світла й тепла та змусити до капітуляції. Лише 3% вважають, що удари — це «відповідь Україні на її удари по Росії», ще 3% думають, що Росія атакує лише військові об’єкти.

Через проблеми з електроенергією та опаленням 9% українців переїжджали в іншу оселю або населений пункт, з яких 66% переїхали в інше місто чи село, 31% — в іншу оселю того ж населеного пункту, а 3% виїхали за кордон. Уже повернулися додому 6% із 9%, решта залишаються на новому місці. У Києві 3% тих, хто виїхав, ще не повернулися.

Завдання ударів по Росії

Ще один показник — 90% українців підтримують удари по території Росії, і серед них 80% вважають, що удари мають охоплювати не лише військову інфраструктуру, а й інші об’єкти, включно з енергетикою та нафтогазовими об’єктами. У порівнянні з лютим 2023 року, кількість прихильників ударів по «не лише військових об’єктах» зросла з 52% до 80%.

Загалом настрої українців на кінець січня 2026 року залишаються стійкими попри масштабні удари Росії по енергетиці. 66% вірять, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною в ЄС.