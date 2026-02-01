Суд у США наказав звільнити 5-річного хлопчика та його батька, яких затримала міграційна служба

Новини

Федеральний суд у США постановив звільнити 5-річного Ліама Конехо Рамоса і його батька Адріана Конехо Аріаса з-під варти міграційної служби (ICE).

Про це повідомляє New York Times.

Ліама з батьком затримали 20 січня на доріжці біля їхнього будинку в передмісті Міннеаполісу, коли хлопчик повертався зі школи. Обох відвезли до центру утримання в Техасі.

Міністерство внутрішньої безпеки звинуватило батька в незаконному в’їзді в США в грудні 2024 року. Адвокат родини запевняє, що Адріан є вихідцем з Еквадору і в’їхав легально, скориставшись правилами надання притулку.

Начальниця шкільного округу Колумбія-Хайтс розповіла, що під час арешту агенти ICE фактично використали п’ятирічну дитину як приманку.

Коли агенти прийшли, ще один дорослий, який був у будинку, просив, щоб йому дозволили доглянути за Ліамом. Агент відмовив. Замість цього вони змусили п’ятирічного хлопчика, щоб той постукав у двері будинку, аби перевірити, чи є там хтось ще, — і тільки після цього він міг повернутися до дорослих.

Спершу суддя заборонив вивозити родину зі США. У новому рішенні він наказав звільнити Ліама та батька до 3 лютого. Суд зазначив, що справа почалася через «погано продуману політику щоденних квот на депортацію», яка призводить до травмування дітей.