Росіяни декілька разів ударили по Запоріжжю — є постраждалі, серед них дитина (оновлено)
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
У неділю, 1 лютого, російські війська атакували дронами пологовий будинок та домівки мешканців Запоріжжя.
Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров.
Станом на 12:30 відомо про шістьох постраждалих через удар по пологовому будинку. Серед них — дві жінки, які були на огляді під час атаки.
Близько 14:00 ще один російський безпілотник вибухнув в одному з районів Запоріжжя — поранені дві жінки та чотирирічний хлопчик. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.