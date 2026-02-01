Росіяни декілька разів ударили по Запоріжжю — є постраждалі, серед них дитина (оновлено)

Новини

У неділю, 1 лютого, російські війська атакували дронами пологовий будинок та домівки мешканців Запоріжжя.

Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров.

Станом на 12:30 відомо про шістьох постраждалих через удар по пологовому будинку. Серед них — дві жінки, які були на огляді під час атаки.

Близько 14:00 ще один російський безпілотник вибухнув в одному з районів Запоріжжя — поранені дві жінки та чотирирічний хлопчик. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.