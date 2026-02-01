Росія атакувала Україну 90 дронами. У Дніпрі загинули двоє людей

Новини

У ніч проти 1 лютого російські війська запустили по Україні 90 дронів. Один із них влучив по Дніпру — там є загиблі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО за ніч знешкодила 76 дронів. Ще 14 БпЛА влучили у девʼяти місцях, уламки впали на двох локаціях.

У Дніпрі через нічну атаку загинули жінка й чоловік. На місці влучання безпілотника виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два — пошкоджені. Понівечена також легкова автівка.

На Нікопольщині артилерія та дрони пошкодили інфраструктуру, зачепило газогін і лінію електропередачі, повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Уже зранку росіяни обстріляли середмістя Херсону — постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували у тяжкому стані.

У Чернігові удар прийшовся по території підприємства, пошкоджено одну з будівель. Постраждалих немає.