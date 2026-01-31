В Італії після реставрації церковної фрески, один з ангелів став схожим на премʼєрку Джорджу Мелоні. Вона зреагувала

Новини

Колаж Офіс президента України / giorgiameloni / Instagram

В Італії розслідують реставрацію церковної фрески, на якій ангел після оновлення почав нагадувати премʼєрку Джорджу Мелоні.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про одну з двох фігур ангелів у каплиці базиліки Сан-Лоренцо-ін-Лучина в центрі Рима.

Італійські медіа пишуть, що раніше ангел мав «узагальнений вигляд», а тепер набув рис, схожих на 49-річну главу уряду.

Міністерство культури Італії заявило, що доручило провести термінову перевірку відновленого розпису та після цього вирішить, які дії вживати. Опозиційний «Рух п’яти зірок» розкритикував ситуацію, наголосивши, що мистецтво не повинно перетворюватися на інструмент політичної пропаганди.

Настоятель храму Даніеле Мікелетті пояснив, що розпис лише підфарбували після пошкодження водою, а самі зображення датуються 2000 роком і не мають статусу об’єкта культурної спадщини.

Сама Мелоні поставилася до історії з гумором.

Вона виклала в свій існтаграм світлину з зображенням відреставрованого ангела, написавши «Ні, я точно не схожа на ангела».