Всесвітня федерація тхеквондо дозволила російським і білоруським спортсменам виступати під національними прапорами
- Юлія Завадська
World Taekwondo Council
Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) дозволила російським і білоруським юніорським та дорослим спортсменам виступати під національними прапорами.
Відповідне рішення Рада організації ухвалила 31 січня під час засідання у Фуджейрі, ОАЕ.
Як зазначається, рішення набуло чинності негайно та було ухвалено після аналогічного кроку Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Водночас у World Taekwondo наголосили, що низка обмежень залишається чинною: міжнародні змагання не можуть проводитися на території Росії, а представникам органів влади Росії та Білорусі не видаватимуть акредитації на турніри.
- 11 грудня 2025 року МОК порадив керівним органам спортивних організацій дозволити молодіжним командам і спортсменам Росії та Білорусі виступати під своїми національними прапорами та гімнами. Водночас президентка МОК Керсті Ковентрі заявила, що росіяни виступатимуть на Олімпійських іграх лише в нейтральному статусі.
- 28 березня 2023 року МОК дозволив росіянам змагатися в «нейтральному» статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну. На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальих видах спорту.Росіяни не виступатимуть на Олімпійських іграх 2026 під своїм прапором, навіть якщо Україна та РФ укладуть мирну угоду.