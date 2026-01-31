Всесвітня федерація тхеквондо дозволила російським і білоруським спортсменам виступати під національними прапорами

Новини

World Taekwondo Council

Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) дозволила російським і білоруським юніорським та дорослим спортсменам виступати під національними прапорами.

Відповідне рішення Рада організації ухвалила 31 січня під час засідання у Фуджейрі, ОАЕ.

Як зазначається, рішення набуло чинності негайно та було ухвалено після аналогічного кроку Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Водночас у World Taekwondo наголосили, що низка обмежень залишається чинною: міжнародні змагання не можуть проводитися на території Росії, а представникам органів влади Росії та Білорусі не видаватимуть акредитації на турніри.