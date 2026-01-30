Померла голлівудська акторка Кетрін ОʼГара — мати Кевіна у фільмах «Сам удома»

Новини

На 72-му році життя померла відома голлівудська акторка Кетрін ОʼГара.

Це підтвердив виданню Variety її менеджер.

Медіа пише, що Кетрін ОʼГара померла 30 січня у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткотривалої хвороби. Інших деталей не розголошують.

Найбільше акторка відома за роллю мами головного героя Кевіна в перших двох фільмах «Сам удома». Також вона зіграла у відомих стрічках «Після закриття» та «Бітлджус».

На початку своєї карʼєри в Голлівуді, у 1970-х роках, Кетрін ОʼГара отримала свою першу премію «Еммі» за роль у комедійному скетч-серіалі «Друге міське телебачення».

Другий великий злет у кар’єрі Кетрін був із роллю Мойри Роуз у комедійному серіалі «Шіттс Крік», за яку вона отримала другу «Еммі», «Золотий глобус» і премію Гільдії кіноакторів.

Серед інших важливих робіт акторки — комедії Крістофера Геста «Найкращий у шоу» та «Могутній вітер».

Кетрін ОʼГара була одружена з художником-постановником Бо Велчем, у них двоє синів.