Померла голлівудська акторка Кетрін ОʼГара — мати Кевіна у фільмах «Сам удома»
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
На 72-му році життя померла відома голлівудська акторка Кетрін ОʼГара.
Це підтвердив виданню Variety її менеджер.
Медіа пише, що Кетрін ОʼГара померла 30 січня у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткотривалої хвороби. Інших деталей не розголошують.
Найбільше акторка відома за роллю мами головного героя Кевіна в перших двох фільмах «Сам удома». Також вона зіграла у відомих стрічках «Після закриття» та «Бітлджус».
На початку своєї карʼєри в Голлівуді, у 1970-х роках, Кетрін ОʼГара отримала свою першу премію «Еммі» за роль у комедійному скетч-серіалі «Друге міське телебачення».
Другий великий злет у кар’єрі Кетрін був із роллю Мойри Роуз у комедійному серіалі «Шіттс Крік», за яку вона отримала другу «Еммі», «Золотий глобус» і премію Гільдії кіноакторів.
Серед інших важливих робіт акторки — комедії Крістофера Геста «Найкращий у шоу» та «Могутній вітер».
Кетрін ОʼГара була одружена з художником-постановником Бо Велчем, у них двоє синів.