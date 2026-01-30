Аптечні мережі вивели в тінь понад 2 млрд грн через фейкові патенти на обробку від щурів. У Києві викрили масштабну схему відмивання коштів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Прокуратура Києва разом із Державною податковою службою викрили багаторічну схему відмивання коштів та ухилення від податків аптечними мережами.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За версією слідства, організатор схеми ще у 2021 році створив іноземне представництво, на яке зареєстрували фіктивні патенти на дезінфекцію приміщень та їхню ультразвукову обробку від щурів.

У 2022—2025 роках до схеми залучили близько 10 мереж — це 183 підприємства по всій країні. Вони переказували кошти як «роялті» за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, штучно занижуючи податок на прибуток. У такий спосіб у тінь вивели понад 2 млрд грн.

Директору та бухгалтеру «іноземного представництва» вже оголосили підозри в службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.

Організатору також повідомили про підозру в службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Його розшукують для арешту.

Правоохоронці наголошують: фіктивні патенти й «креативні» фінансові схеми не звільняють від відповідальності.