Трамп вимагає $10 мільярдів від Мінфіну США та Податкової служби через витік даних
- Анастасія Зайкова
Президент США Дональд Трамп разом із двома синами подав позов проти Податкової служби США (IRS) та Міністерства фінансів. Родина звинувачує їх у витоку податкової декларації.
Про це повідомляє BBC.
Позивачами виступають Дональд Трамп, Дональд Трамп — молодший, Ерік Трамп і компанія Trump Organization. У позові йдеться про те, що відомства не змогли запобігти розголошенню особистих і бізнесових податкових даних колишнім підрядником IRS Чарльзом Літтлджоном.
Цей підрядник у 2023 році визнав провину у викраденні податкових даних Трампа та тисяч інших заможних американців, а у 2024-му його засудили до пʼяти років увʼязнення. У позові зазначено, що він «використав доступ до немаскованих податкових даних у власних політичних цілях», вважаючи себе вищим за закон.
За твердженням сім’ї Трампа, Літтлджон пішов на витік, бо вважав Трампа «небезпечним» і «загрозою для демократії», а оприлюднення інформації — необхідним з огляду на політичні норми.
У позові Трамп, його сини та Trump Organization заявляють, що витоки до The New York Times і ProPublica завдали їм серйозної репутаційної та фінансової шкоди, а також призвели до «публічного приниження». Вони стверджують, що публікації несправедливо зіпсували ділову репутацію компаній та подали їхній бізнес у хибному світлі.
Сімʼя Трампа наголошує, що IRS і Міністерство фінансів були зобовʼязані захищати податкову інформацію, але не вжили необхідних заходів. У позові також зазначено, що Трамп ще у 2017 році, перед початком першого президентського терміну, формально вийшов зі своєї компанії та сотень повʼязаних із нею структур.
- Перед виборами 2016 року Трамп відмовився публікувати свої податкові декларації, заявивши, що вони перебувають на перевірці. Те саме він повторив і перед виборами 2020 року, ставши першим за майже 50 років кандидатом у президенти США, який не оприлюднив ці документи.
- У вересні 2020 року, за кілька тижнів до виборів, The New York Times опублікувало розслідування, з якого випливало, що Трамп сплатив лише $750 федерального податку в рік перемоги на виборах і не платив податки 10 з попередніх 15 років. У 2022 році Трамп сам оприлюднив свої податкові декларації.