Росіяни запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» і 111 ударних БпЛА. Скільки збила ППО

Новини

NATO / Website

У ніч проти 30 січня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету та понад сотню ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З 18:00 29 січня противник запустив балістичну ракету «Іскандер-М» з території Воронезької області РФ і 111 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.

Дрони росіяни запускали з Брянська, Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованої території Донецької області. Майже 70 безпілотників були «Шахедами».

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 Протиповітряна оборона знищила або подавила 80 ворожих дронів. Водночас зафіксували влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА в 15 місцях, ще у двох впали уламки збитих безпілотників.

Дніпропетровщина. Унаслідок атаки по Кривому Рогу загинула жінка, ще троє людей поранені. У місті спалахнув житловий будинок. У Синельниківському районі через пожежі пошкоджені житлові будинки, обʼєкти інфраструктури та підрозділ ДСНС. У Павлоградському і Нікопольському районах пошкоджені транспорт, будинки та ЛЕП.

Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок, пожежу площею 100 кв. м вже ліквідували. Вибухова хвиля також пошкодила два сусідні житлові будинки.

Харківщина. Росіяни атакували адміністративну будівлю, там виникла пожежа. Внаслідок вибухів також зайнявся дах двоповерхової будівлі.