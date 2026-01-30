Дрон Vampire став найрезультативнішим безпілотником на фронті у 2025 році

Новини

Український дрон Vampire виробництва компанії Skyfall знищив найбільшу кількість цілей на фронті у 2025 році.

Про це «Бабелю» повідомили в Міністерстві оборони України.

Крім Vampire, до переліку найрезультативніших безпілотників також увійшли дрон Shrike (Skyfall), FPV-дрон «Генерал Черешня» («Генерал Черешня») та Kolibri (TAF Industries).

Vampire («Баба Яга»)

Vampire — важкий український дрон-бомбер, розроблений для роботи безпосередньо на передовій. Він здатен скидати боєприпаси великої ваги, а також виконувати транспортні завдання — доставляти вантажі, боєкомплекти чи обладнання підрозділам. Дрон працює переважно вночі, що ускладнює його виявлення ворогом, і використовується для точних ударів по позиціях противника.

Shrike

Shrike — український FPV-дрон-камікадзе, призначений для точкового знищення техніки й укріплень ворога. Дрон керується оператором у реальному часі через FPV-окуляри, що дозволяє точно наводити його на ціль. Він доволі дешевий у виробництві, швидкий та адаптований для використання з вибухівкою, що робить його ефективним інструментом на полі бою.

«Генерал Черешня»

«Генерал Черешня» — це серія FPV-дронів, які можуть оснащуватися різними типами боєзарядів залежно від завдання. Ці безпілотники використовують для ураження бронетехніки, автомобілів, а також укріплених позицій, зокрема бліндажів. Дрон широко застосовується на фронті завдяки гнучкості та простоті адаптації під конкретні бойові задачі.

Kolibri

Kolibri — FPV-дрон компанії TAF Industries, який використовує систему зв’язку ELRS. Вона забезпечує стабільний сигнал, велику дальність польоту та мінімальну затримку керування. Це дає змогу операторам ефективно працювати на значних відстанях і здійснювати точні удари навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби.

Результати всіх підрозділів у системі «Армія Дронів Бонус» за 2025 рік:

загалом влучили у 819 737 російських цілей;

знищили 239 445 російських військових;

вивели з ладу 62 710 одиниць легкої техніки;

влучили по 29 273 одиницях важкої техніки, зокрема танках та артилерії;

перехопили 32 735 розвідувальних та ударних дронів, зокрема «Шахедів».

Успішність безпілотників визначали за допомогою системи «Армія Дронів Бонус». Це мотиваційна програма для військових, у межах якої за підтверджені ураження російських цілей нараховують електронні бали. За ці бали підрозділи можуть замовляти безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, розвідки та роботизовані комплекси українського виробництва.