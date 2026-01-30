Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту
- Юлія Завадська
-
Президент США Дональд Трамп у четвер, 29 січня, оголосив надзвичайний стан, заявивши, що політика кубинського уряду загрожує національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.
Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив Білий дім.
Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщення російських і китайських розвідувальних та військових об’єктів, які стежать за США.
Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство. Він наголосив, що США «не терпітимуть дій комуністичного режиму Куби».
У межах надзвичайного стану Трамп дозволив запроваджувати додаткові мита на товари з країн, які прямо або опосередковано постачають Кубі нафту. Рішення про такі мита ухвалюватимуть після перевірок Міністерства торгівлі та консультацій з іншими відомствами. Остаточне слово залишиться за президентом США.
Указ набуде чинності 30 січня.