Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту

Президент США Дональд Трамп у четвер, 29 січня, оголосив надзвичайний стан, заявивши, що політика кубинського уряду загрожує національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив Білий дім.

Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщення російських і китайських розвідувальних та військових об’єктів, які стежать за США.

Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство. Він наголосив, що США «не терпітимуть дій комуністичного режиму Куби».

У межах надзвичайного стану Трамп дозволив запроваджувати додаткові мита на товари з країн, які прямо або опосередковано постачають Кубі нафту. Рішення про такі мита ухвалюватимуть після перевірок Міністерства торгівлі та консультацій з іншими відомствами. Остаточне слово залишиться за президентом США.

Указ набуде чинності 30 січня.