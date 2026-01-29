Німеччина збільшила енергетичну підтримку України до €120 мільйонів

Новини

Німеччина посилила екстрену енергетичну підтримку України цієї зими до €120 мільйонів.

Про це повідомили прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та посольство ФРН в Україні.

Допомога включає передачу сучасних когенераційних установок, модульних котелень, сонячних станцій та іншого обладнання для забезпечення світлом і теплом українських міст.

28 січня посол Німеччини Гайко Томс передав перші дві когенераційні установки для Києва. Вони дозволять забезпечити теплом та електроенергією 86 тисяч киян.

У найближчі тижні в Україну прибудуть ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень, що дасть змогу охопити мільйони людей по всій країні.

До пакета екстреної підтримки також увійдуть 300 сонячних станцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення та 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтів.