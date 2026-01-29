Через санкції та падіння цін доходи Росії від нафти у 2025 році скоротилися на 20%

Новини

У 2025 році доходи Росії від експорту енергоносіїв скоротилися приблизно на 20% у порівнянні з попереднім роком через санкції та падіння цін.

Про це пише Financial Times.

Після запровадження США санкцій проти «Роснафти» та «Лукойлу» наприкінці 2024 року різниця між ціною еталонної нафти Brent і російської Urals різко зросла. За розрахунками FT, знижка на Urals перевищила $24 за барель, тоді як упродовж двох попередніх років вона трималася на рівні близько $15.

На тлі цього нафта цього сорту опустилася до найнижчих значень із 2021 року, що ще більше вдарило по експортних доходах Москви. Через втрату європейського газового ринку у 2022 році доходи бюджету РФ стали ще більш залежними саме від нафтових цін.

У грудні ціна Urals впала до $39,2 за барель — мінімуму з часів пандемії Covid-19. За словами джерел у галузі, окремі поставки до Індії продавалися навіть по $22—25 за барель, що майже не покриває витрати на видобуток і транспортування.

Скорочення нафтових прибутків суттєво вдарило по державних фінансах. Частка доходів від енергоносіїв у федеральному бюджеті Росії впала з близько 50% до 24% — це найнижчий показник за останні десять років. Щоб частково компенсувати втрати, Кремль підвищив ПДВ і податкове навантаження на малий бізнес.

На тлі зростання воєнних витрат дефіцит бюджету РФ у 2025 році сягнув 2,6% ВВП — у п’ять разів більше за запланований рівень. Це вже четвертий рік поспіль, коли російський бюджет залишається дефіцитним — один із найдовших таких періодів за час правління Путіна.

Санкції також змусили Росію погоджуватися на дедалі більші знижки, щоб зберегти обсяги експорту. У грудні морський імпорт російської нафти до Китаю зріс на 23% у порівнянні з листопадом, водночас поставки до Індії скоротилися на 29%.

Додатковий тиск на бюджет створює зміцнення рубля, курс якого перевищує закладений у бюджетні розрахунки. Це означає, що держава отримує менше рублів за кожен долар експортної виручки.

Аналітики оцінюють, що до кінця січня обсяги морського експорту становитимуть близько 410 тисяч тонн на день — на 11% менше, ніж рік тому. Якщо низькі ціни на нафту збережуться, дефіцит бюджету РФ до кінця року може сягнути близько 3 трильйонів рублів — приблизно 7,5% доходів, які Москва розраховує отримати у 2026 році.