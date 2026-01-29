Китай відкинув звинувачення у допомозі Росії виробляти ракети «Орєшнік»

Новини

Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало матеріал газети The Telegraph про те, що Пекін постачає Росії верстати та обладнання для виробництва гіперзвукової ракети «Орєшнік» та іншої зброї, якою росіяни бʼють по Україні.

Журналісти зʼясували, що для виготовлення бойових частин та інших елементів ракети Росія використовує спеціалізовані промислові станки з Китаю, які працюють за комп’ютерною програмою.

Зокрема, йдеться про карусельний токарний верстат, який дозволяє з високою точністю обробляти метал. Українська розвідка ідентифікувала такий верстат на Воткінському заводі у РФ, де виготовляють ракети «Орєшнік», «Іскандер-М» та «Тополь-М».

За даними журналістів, Китай надіслав Росії і багато інших компонентів загальною вартістю на понад $10 млрд. Це компоненти, які Росія або не може виробляти вдома, або виробляє недостатньо багато. Усі вони входять до списку підсанкційних товарів.

У відповідь на запитання журналістів речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякун заявив, що Пекін «не розпалює конфлікт, не шукає вигоди в цій ситуації й не приймає звинувачень без підстав».

Він також додав, що «Китай завжди закликає всі сторони уникати ескалації конфлікту і не допускати розширення бойових дій», тому країна продовжить відігравати «конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації в Україні своїм власним шляхом».