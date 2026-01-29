«Все почалось з одного фото». Як поліцейський з Німеччини став волонтером для дитбудинку під Києвом

Новини

Hamburger Abendblatt

Німецький поліцейський Бен Меєр став волонтером для дитбудинку під Києвом. Він регулярно збирає допомогу та сам возить її до сиротинця.

Його історію розповідає видання Hamburger Abendblatt.

Меєр — старший комісар з Гамбурга. Його історія допомоги українським дітям почалась з одного фото: поліцейський побачив знімок дітей, що ховалися в підвалі під обстрілами, і вирішив діяти.

Спочатку Меєр планував евакуювати дітей до Німеччини, але через бюрократичні перепони це не вдалося. Однак під час першої поїздки йому вдалося вивезти понад 100 біженців, трьох собак і двох котів у безпечне місце в Німеччині.

Hamburger Abendblatt

Під час одної з поїздок він натрапив на інший дитячий будинок. Меєр звʼязався з його директоркою Тетяною і дізнався, що дітям насамперед потрібні підгузки, одяг, продукти, засоби гігієни, какао для малюків та чай для вихователів. Меєр почав збирати допомогу серед друзів, колег і місцевих підприємців, а також налагодив співпрацю з місцевим благодійним фондом. Щойно він збирає достатньо гуманітарної допомоги, Меєр знову вирушає до України.

Від початку повномасштабної війни він вже 30 разів самостійно їздив в Україну. Їздить він завжди сам.

Щоб захистити «своїх» дітей у притулку, Меєр заздалегідь збирав пожертви на купівлю наземного бункера. Він зроблений з бетону та укріплених контейнерів і може вмістити близько 30 немовлят, дітей та їхніх виховательок, захищаючи від атак дронів, уламків і розлітаючогося сміття. Спочатку місця вистачало для всіх, але тепер цей наземний прихисток став замалим.

Коли Меєр розпочав свою програму допомоги дитячому будинку під Києвом, у ньому проживали 27 дітей. Зараз їх 80, і ця кількість продовжує зростати. Для ще одного бункера потрібно €70 000.

Hamburger Abendblatt

Також за зібрані кошти Меєр придбав генератор, що дає хоча б кілька годин світла та тепла у дні, коли електрики немає зовсім. Він коштував майже €16 800, ще близько €2 500 йде на пальне для його роботи.

Виховательки регулярно надсилають Меєру фотографії: усміхнені діти під час гри, знімки з бомбосховища під час повітряної тривоги, немовлята в колисках, привезених з Гамбурга. «Я став їхнім посередником у Німеччині та роблю це з радістю», — каже Меєр.