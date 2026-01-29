Українські війська знищили кілька пунктів управління дронами росіян та РЛС за $100 млн

Новини

Українські війська знищили російську радіолокаційну станцію та кілька пунктів управління дронами.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі тимчасово окупованої Лимарівки на Луганщині військові вразили російську РЛС 1Л119 «Небо-СВУ» — ключовий елемент ППО росіян. Вартість станції — орієнтовно $100 мільйонів.

Також під удар потрапили кілька пунктів управління БпЛА. Вони діяли в районах окупованих Солодкого, Рівнопілля та Новогригорівки на Запоріжжі, а також поблизу Підстепного на окупованій Херсонщині.

Окрім цього, війська атакували склад боєприпасів у районі окупованої Василівки (Запорізька область).