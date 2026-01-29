СБУ викрила військового, який готував атаку РФ на морські дрони Sea Baby та Magura

Новини

На Одещині Служба безпеки затримала військового Збройних сил України, якого підозрюють у підготовці атаки на українські морські дрони на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозрюваний — військовослужбовець бригади безекіпажних комплексів спецпризначення Військово-морських сил ЗСУ.

Слідство зʼясувало, що він співпрацював з росіянами і мав передати їм геолокацію пунктів базування військових, які управляють морськими дронами, координати зберігання безпілотних катерів і маршрути їхнього руху.

Головними цілями росіян були морські дрони СБУ та ГУР під кодовими назвами Sea Baby та Magura.

За даними слідства, затриманий потрапив у поле зору російських спецслужб через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи. Одну з таких знайомих спецслужби РФ використали як «звʼязкову» для отримання закритих відомостей.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він готував координати для ракетної атаки РФ. Також СБУ вжила заходів, щоб убезпечити локації Сил оборони в зоні ворожої розвідувальної активності.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував зі «знайомою».

Військовому оголосили підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою.

Також правоохоронці розглядають питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій.