Росія запустила по Україні понад 100 дронів. Є загиблі та поранені

Новини

У ніч проти 29 січня армія Росії атакувала Україну 105 ударними БпЛА, майже 70 із них — «Шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 84 дрони. Ще 18 БпЛА поцілили по семи локаціях.

Росіяни, зокрема, атакували приватний сектор у Вільнянську Запорізької області. Через це загинули три людини. Також пошкоджено сім приватних будинків, один — знищено.

На Дніпропетровщині росіяни били по чотирьох районах області, двоє людей постраждали, сталось кілька пожеж.