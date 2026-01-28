Компанія Amazon скоротить близько 16 тисяч працівників, щоб зменшити бюрократію

Новини

Американська корпорація Amazon планує звільнити близько 16 тисяч корпоративних співробітників. Компанія пояснює таке рішення тим, що хоче прибрати зайві рівні керівництва та зменшити бюрократію завдяки ШІ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на внутрішній лист компанії.

За словами старшої віцепрезидентки Amazon з питань досвіду персоналу та технологій Бет Галетті, співробітникам у США нададуть 90 днів, аби знайти нову посаду всередині компанії. Також їм запропонують вихідну допомогу та підтримку в перехідний період.

Ці звільнення відбуваються через кілька місяців після того, як Amazon оголосила про скорочення ще 14 тисяч посад. Загалом із кінця 2022 року та початку 2023-го компанія поступово звільнила близько 27 тисяч працівників.

Генеральний директор Amazon Енді Джассі раніше неодноразово заявляв, що планує спростити управлінську структуру компанії, яка значно розрослася під час пандемії. Також він попереджав, що впровадження штучного інтелекту призведе до скорочення частини робочих місць через автоматизацію процесів.

Станом на кінець вересня в Amazon працювали близько 1,57 мільйона людей, більшість із них — на складах. Корпоративний штат компанії налічує приблизно 350 тисяч співробітників, тож нинішні скорочення охоплюють близько 4,6% цієї групи.

У Amazon наголошують, що компанія не планує регулярно оголошувати масштабні хвилі звільнень. Водночас керівництво залишає за собою право коригувати штат залежно від ситуації та змін у бізнесі.