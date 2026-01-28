Астрономи з ESA знайшли сотні космічних аномалій в архіві Hubble за допомогою ШІ

Новини

ESA

Двоє астрономів Європейського космічного агентства (ESA) створили нейромережу AnomalyMatch, яка за два з половиною дні переглянула майже 100 мільйонів фрагментів зображень з архіву телескопа Hubble. Вона знайшла близько 1 400 аномальних обʼєктів, понад 800 з яких раніше ніколи не описували.

Про це повідомляє ESA.

Розробниками AnomalyMatch стали Девід О’Раян і Пабло Ґомес. Вони навчили й протестували систему на даних Hubble Legacy Archive — архіві спостережень, зібраних за 35 років роботи телескопа.

Рідкісні та аномальні обʼєкти — зокрема галактики, що зіштовхуються, гравітаційні лінзи та кільцеві галактики — мають величезну наукову цінність. Раніше такі аномалії шукали вручну або знаходили випадково. Проте даних настільки багато, що детально переглянути їх людині вже нереально.

AnomalyMatch працює як система пошуку відхилень: вона не шукає конкретні типи обʼєктів, а виявляє структури, які не вписуються у звичні візуальні шаблони. Після автоматичного відбору потенційних аномалій дослідники провели ручну перевірку, щоб відсіяти помилкові спрацьовування та підтвердити наукову цінність знахідок.

Більшість знайдених аномалій — це галактики в процесі злиття або взаємодії, які мають незвичні форми чи довгі шлейфи із зірок і газу. Значну частину також становили гравітаційні лінзи — явища, коли гравітація галактики на передньому плані викривляє простір-час і деформує світло далекої галактики в коло або дугу.

Крім того, команда виявила інші рідкісні об’єкти: галактики з величезними зоряними згустками, «медузоподібні» галактики з газовими «щупальцями», а також протопланетні диски, видимі з ребра, через що вони нагадують гамбургер або метелика. Найбільш інтригуючими стали кілька десятків об’єктів, які взагалі не вдалося класифікувати.

В ESA наголошують, що цей експеримент демонструє потенціал ШІ для повторного аналізу вже зібраних астрономічних даних. Очікується, що подібні інструменти будуть активно застосовувати для майбутніх телескопів і масштабних оглядових програм.