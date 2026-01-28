Українські військові атакували склад БпЛА, пункт управління дронами та нафтобазу в РФ

Новини

Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські військові впродовж минулої доби та в ніч на 28 січня завдали серії ударів по військових і логістичних обʼєктах в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, на тимчасово окупованих територіях Донецької області українські військові атакували зосередження живої сили та пункт управління БпЛА в районі Великої Новосілки, а також місця скупчення окупантів у районах Шахового і Григорівки.

Крім того, під удар потрапила нафтобаза «Хохольська» у Воронезькій області Росії. Там спалахнули нафтопродукти.

Також українська армія атакувала склад боєприпасів РФ у районі Нижньої Дуванки на тимчасово окупованій частині Луганської області, зосередження військових в районі Гуляйполя в Запорізькій області та пункт управління батальйону в районі Березового на Дніпропетровщині.

Крім того, українські війська поцілили по зосередженню живої сили в Колотилівці Бєлгородської області РФ.

У Генштабі також уточнили результати ураження нафтового термінала «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ — там спалахнула пожежа на площі близько 6 200 м² та пошкоджено три резервуари загальною площею 10 000 м³.