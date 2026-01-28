У Білому домі зʼявилося фото Трампа разом з Путіним на Алясці

Новини

Elizabeth Landers / X

У Білому домі зʼявилося фото президента США Дональда Трампа разом з лідером Кремля Володимиром Путіним, зроблене під час їхнього літнього саміту на Алясці.

Про це повідомила кореспондентка Білого дому Елізабет Ландерс у соцмережі X.

За її словами, знімок розмістили у вестибюлі, що зʼєднує західне крило з резиденцією президента, і раніше там не виставлялося. Поруч також є фото Дональда Трампа з одним з його онуків.