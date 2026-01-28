У Білому домі зʼявилося фото Трампа разом з Путіним на Алясці
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Elizabeth Landers / X
У Білому домі зʼявилося фото президента США Дональда Трампа разом з лідером Кремля Володимиром Путіним, зроблене під час їхнього літнього саміту на Алясці.
Про це повідомила кореспондентка Білого дому Елізабет Ландерс у соцмережі X.
За її словами, знімок розмістили у вестибюлі, що зʼєднує західне крило з резиденцією президента, і раніше там не виставлялося. Поруч також є фото Дональда Трампа з одним з його онуків.
- Володимир Путін і Дональд Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно. Також не лунало жодних домовленостей щодо тристороннього саміту за участі Володимира Зеленського. Офіційні деталі зустрічі так і не були повністю оприлюднені, що лише посилило дискусії навколо її наслідків для України, НАТО та європейської безпеки.