Росія атакувала Україну балістикою та 146 безпілотниками. Що відомо про наслідки
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
У ніч проти 28 січня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 146 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. Майже 90 з них — дрони типу Shahed.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Протиповітряна оборона збила або подавила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА у 22 місцях.
Від удару постраждав, зокрема, Київ. За даними ДСНС, у Голосіївському районі міста внаслідок влучання в торець житлової 17-поверхівки сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджені вікна верхніх поверхів.
На Київщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей, ще четверо постраждали, повідомили у службі.
У Білогородській громаді Бучанського району внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі житлової семиповерхівки. Серед постраждалих — жінка і двоє дітей (2016 і 2021 р. н.) — вони отримали гостру реакцію на стрес, а також чоловік — він отруївся продуктами горіння.
Тіла двох загиблих виявили під час ліквідації пожежі.
У Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджені понад шість багатоповерхівок і більш ніж 20 автомобілів.
За словами голови ОВА Івана Федорова, унаслідок удару поранені четверо людей. Медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові і жінкам 88, 65 та 55 років.