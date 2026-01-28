Росія атакувала Україну балістикою та 146 безпілотниками. Що відомо про наслідки

Новини

У ніч проти 28 січня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 146 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. Майже 90 з них — дрони типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона збила або подавила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА у 22 місцях.

Від удару постраждав, зокрема, Київ. За даними ДСНС, у Голосіївському районі міста внаслідок влучання в торець житлової 17-поверхівки сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджені вікна верхніх поверхів.

На Київщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей, ще четверо постраждали, повідомили у службі.

У Білогородській громаді Бучанського району внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі житлової семиповерхівки. Серед постраждалих — жінка і двоє дітей (2016 і 2021 р. н.) — вони отримали гостру реакцію на стрес, а також чоловік — він отруївся продуктами горіння.

Тіла двох загиблих виявили під час ліквідації пожежі.

У Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджені понад шість багатоповерхівок і більш ніж 20 автомобілів.

За словами голови ОВА Івана Федорова, унаслідок удару поранені четверо людей. Медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові і жінкам 88, 65 та 55 років.